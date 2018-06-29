Последнее обновление: 29.06.2018 15:47

Рынки акций Европы растут вслед за биржами Азии на фоне ослабления беспокойства о торговой войне

Европейские фондовые рынки начали торги пятницы уверенным ростом, следуя за динамикой азиатских бирж, которые отошли от минимумов девяти месяцев, поскольку Китай смягчил ограничения в отношении иностранных инвестиций, временно ослабив беспокойство инвесторов о торговой войне.

К 11.35 панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 1,18 процента, немецкий DAX набрал 1,49 процента, французский CAC 40 - 1,38 процента, а британский FTSE 100 - 0,88 процента.

Однако европейские индексы, вероятно, понесут недельные и месячные потери, поскольку эскалация напряженности в отношениях США и Китая отрицательно сказалась на динамике рынка.

Улучшению настроений также способствовало заключенное лидерами ЕС соглашение в отношении иммиграции, которое также обеспечило рост евро.

Акции Caixabank вышли в лидеры роста, набрав 6,5 процента, поскольку испанский банк объявил о продаже подразделения, занимающегося недвижимостью.

Бумаги Deutsche Bank набрали 3,4 процента, хотя банк и не прошел стресс-тест ФРС США.

Европейский банковский сектор вырос на 1,67 процента, но остается в аутсайдерах текущего года, с начала которого потерял около 11,5 процента.

Технологический сектор, подвергшийся давлению на этой неделе из-за беспокойства о мировой торговле, укрепился на 1,94 процента.

Акции немецкой Osram, которые упали более чем на 20 процентов на предыдущих торгах, отыграли часть потерь, поднявшись на 9,42 процента.

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