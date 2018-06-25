Европейские фондовые индикаторы снижаются из-за опасений мировой торговой войны

Опасения мировой торговой войны снова стали сегодня основным негативным фактором на финансовых рынках, и европейские фондовые индексы снижаются вслед за акциями Азии и укреплением защитных активов.

США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином, сообщила The Wall Street Journal.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,82% - до 381,86 пункта. В лидерах снижения - сырьевые, технологические и финансовые компании.

Британский FTSE 100 снизился на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,7%, германский DAX - на 1%.

Итальянский FTSE MIB упал на 1,2%. Популистская партия из правящей коалиции "Лига", возглавляемая Маттео Сальвини, по всей видимости, укрепила позиции на выборы в местные органы власти Италии.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июне снизился в соответствии с ожиданиями рынка до минимума за год, составив 101,8 пункта. Между тем значение показателя за май было пересмотрено со 102,2 до 102,3 пункта.

Торговый дефицит Испании подскочил в апреле на 154,4% по сравнению с тем же месяцем 2017 года - с 1,2 млрд до 3,1 млрд евро, поскольку рост импорта был самым значительным за 13 месяцев

Вместе с тем в Польше зафиксирован самый низкий уровень безработицы для мая за 28 лет - 6,1% по сравнению с 6,3% в апреле.

Индекс сырьевых компаний Stoxx Europe 600 Basic Resources упал на 1,6% в ходе торгов. Эксперты полагают, что торговая война между США и Китаем приведет к сокращению спроса на сырье.

Бумаги Anglo American подешевели на 1,9%, Glencore - на 1,8%, ArcelorMittal - на 2,1%.

Вместе с тем котировки акций нефтегазовых и нефтесервисных компаний снижаются на фоне уменьшения нефтяных цен после встречи ОПЕК+ в Вене: BP и Saipem - на 1,6%, Royal Dutch Shell - на 1,2%, Equinor - на 1%.

Индикатор технологических компаний в индексе Stoxx Europe 600 опустился на 1,4%.

Акции германского автоконцерна Volkswagen AG упали в цене на 2%, Daimler - на 1,6%, французских Renault и Peugeot - более чем на 1,2%. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести пошлины на импорт всех автомобилей из Евросоюза на уровне 20%.

Вместе с тем курс ценных бумаг Quilter Plc, специализирующей на управлении состояниями, подскочил на дебютных торгах в Лондоне в понедельник на 8%. Ранее Quilter входила в состав финансовой компании Old Mutual и называлась Old Mutual Wealth Management.

Old Mutual сообщила, что прайсинг IPO прошел на уровне 145 пенсов за акцию, то есть объем вырученных от сделки средств составил около 230 млн фунтов стерлингов.