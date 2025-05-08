Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для 145,8 тыс. многодетных семей

На 1 мая 2025 г. для многодетных семей открыто 145 880 депозитных счетов «Семейный капитал».

По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн. Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2025 годы для многодетных семей открыто 63,2 тыс. депозитных счетов на 1,65 млрд рублей.

На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 94 882 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 76 602, на получение медицинских услуг – 10 440, на получение образования – 7833, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 91 990 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 19 477, Витебская – 8 794, Гомельская область – 14 609, Гродненская область – 10 904, Минская – 15 942, Могилевская – 9 307, г. Минск – 12 957.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.