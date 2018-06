Рынок акций Китая пережил худшую неделю почти за 5 месяцев, Гонконга - за 3 месяца

Китайский фондовый рынок завершил торги пятницы ростом, однако понес максимальные недельные потери с начала февраля, поскольку сохраняющееся беспокойство о перспективе полноценной торговой войны между Китаем и США ухудшило настроения инвесторов.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,5 процента до 3.608,90 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite набрал 0,5 процента и закрылся на отметке 2.889,76 пункта после падения до минимума двух лет в начале торгов.

За неделю SSEC просел на 4,4 процента, а CSI300 - на 3,8 процента. Оба индекса пережили худшую неделю с начала февраля.

Наибольший рост в процентном исчислении показали бумаги Aurora Optoelectronics Co Ltd, набравшие 10,14 процента, а также Cultural Investment Holdings Co Ltd и Shenyang Jinbei Automotive Co Ltd, которые прибавили по 10,05 процента.

Самое сильное падение продемонстрировали акции Zhongzhu Healthcare Holding Co Ltd, потерявшие 10,02 процента, а также Fuda Alloy Materials Co Ltd и Eastern Pioneer Driving School Co Ltd, которые сбавили 10.01 и 10 процентов соответственно.

Фондовый рынок Гонконга закрылся небольшим ростов в пятницу, но показал максимальный недельный спад за три месяца на фоне усиления торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,2 процента до 29.338,70 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,2 процента, закрывшись на отметке 11.339,87 пункта.

За неделю Hang Seng потерял 3,2 процента, пережив худшую неделю с конца марта.

Субиндекс Hang Seng, отслеживающий динамику бумаг энергетических компаний, сбавил 0,2 процента, акции IT-компаний выросли на 0,28 процента, финансовый сектор подрос на 0,01 процента, а сектор недвижимости прибавил 0,14 процента.