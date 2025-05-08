Последнее обновление: 08.05.2025 16:22

Бутан запустил для туристов сервис по приему криптовалют в качестве платежей

Правительство Бутана совместно с местным цифровым банком DK Bank внедрило сервис Binance Pay для приема криптовалют в туристической отрасли.

Пользователи смогут оплачивать авиабилеты, отели, экскурсии и даже уличную еду через QR-коды, используя биткоин, BNB, USDC и еще 97 активов.

Платежи конвертируются в местную валюту нгултрум через DK Bank. По данным Binance, к системе уже подключились более 100 местных торговцев. Решение упростит оплату для малых предприятий, где нет терминалов для карт: достаточно смартфона с QR-кодом.

В Binance отметили, что интеграция снизит комиссии за конвертацию валют и решит проблему отказа в приеме международных карт.

Согласно Bitcoin Treasuries, Бутан занимает пятое место в мире по объему биткоин-резервов. На балансе страны находится 12 062 BTC.

Королевство активно наращивает запасы посредством майнинга. Для этого государство использует обильные гидроэнергетические ресурсы.

В начале этого года в Специальном административном районе Бутана цифровые активы, включая биткоин и BNB, включили в стратегические резервы.

Напомним, в октябре 2024 года правительство страны переместило ~935 BTC на депозитный адрес Binance.



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