В Беларуси готовы допустить нерезидентов к внутренней системе межбанковских расчетов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам встречи главы Нацбанка Беларуси Романа Головченко с руководством компании.

"В числе основных тем, поднимавшихся в Банковско-финансовой телесети (БФТ), – участие компании в проектах по созданию Удостоверяющего центра Национального банка Беларуси (БанкСУОК), а также организации доступа в Систему передачи финансовой информации (СПФИ) для нерезидентов Республики Беларусь – компанией совместно с Национальным банком разработано решение, позволяющее нерезидентам получить ключи Государственной системы управления открытыми ключами (ГосСУОК) для работы с СПФИ ОАО «БМРЦ», необходимой для доставки финансовой информации при проведении межбанковских расчетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, "особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам разработки платформы Цифрового белорусского рубля (CBDC) и системы Корпоративного хранилища для Национального банка, предназначенной для централизованного управления и анализа больших объемов данных".

В Беларуси СПФИ обеспечивает доставку финансовой информации между Национальным банком, Межбанковским расчетным центром, банками, НКФО, органами государственного управления, НКФО.