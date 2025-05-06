Кыргызстан запустит золотой стейблкоин USDKG

В Кыргызстане анонсировали запуск золотого стейблкоина USDKG в III квартале 2025 года. Об этом сообщил советник проекта Габриэль Герра на конференции Token2049, пишет CoinDesk.

Монета будет привязана к доллару США в соотношении 1:1 и обеспечена золотым запасом Минфина Кыргызстана на $500 млн. Однако резервы планируют увеличить до $2 млрд, отметил Герра.

USDKG предназначен для трансграничных платежей и международной торговли. Первоначально проект запустят в Центральной Азии, позже расширят на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

По словам Герры, стейблкоин решит проблему переводов, которые составляют 30% ВВП страны.

Для снижения волатильности золота USDKG выпустят с избыточным обеспечением. Для гарантии прозрачности наймут независимых аудиторов.

В отличие от PAXG или USDT, USDKG не отслеживает цену золота — монета напрямую конвертируется в доллар. Пользователи смогут обменять стейблкоины на физическое золото, фиат или криптоактивы.

Параллельно основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) предложил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову включить биткоин и BNB в национальный крипторезерв.