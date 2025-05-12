С начала года поступления в криптофонды выросли до $6,7 млрд

С 3 по 9 мая чистый приток в криптовалютные инвестфонды составил $882 млн против $2,03 млрд за прошлый период. Об этом говорится в отчете CoinShares.

Позитивная динамика продолжилась четвертую неделю подряд.

Суммарный приток с начала года увеличился до $6,7 млрд. На пике в феврале метрика достигла $7,3 млрд.

AUM увеличился до $169,3 млрд.

Аналитики объяснили тенденцию сочетанием нескольких факторов: глобальным увеличением денежной массы, стагфляционными рисками в США и одобрением первой криптовалюты рядом американских штатов в качестве резервного актива.

В инструментах на базе цифрового золота приток замедлился с $1,84 млрд до $867 млн, на основе Ethereum — со $149,2 млн до $1,5 млн.

В сегменте американских спотовых биткоин-ETF зафиксирован приток в размере $599,6 млн. Неделей ранее инвесторы добавили в продукты $1,81 млрд.

Среди альткоинов выделились XRP ($1,4 млн) и Sui ($11,7 млн). Последняя монета опередила Solana по поступлениям в фонды с начала года — $84 млн против $73 млн.

Кроме того, 12 мая биткоин протестировал $105 тысяч на фоне торговой сделки США и Китая.