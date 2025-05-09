ЕС и Молдова подписали план поддержки развития страны на €1,9 млрд

Премьер Молдовы Дорин Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 9 мая в Кишиневе подписали план развития республики на €1,9 млрд, о котором в ЕС приняли решение в марте 2025 года. Об этом сообщает Newsmaker.

Пакет поддержки – на данный момент самый крупный для Молдовы со стороны ЕС – предусматривает предоставление стране в течение трех лет €1,5 млрд в виде кредита и около €400 млн в виде грантов.

Средства будут направлены на ускорение социально-экономических реформ, укрепление устойчивости и содействие евроинтеграции Молдовы.

"Этот план – наш самый большой пакет поддержки для Молдовы на данный момент и четкий сигнал о том, что мы хотим, чтобы процветающая и свободная Молдова была "прочно встроена" в наш Союз", – отметила Марта Кос.