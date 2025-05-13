ЕС рассматривает новые способы заблокировать финансы РФ

Брюссель готовится ввести валютный контроль и торговые пошлины в отношении России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы в ответ на ее войну против Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

Еврокомиссия сообщила столицам стран-членов, что значительную часть санкций - в частности, замороженные российские государственные активы на сумму 200 миллиардов евро - можно будет перевести на другую юридическую основу, чтобы обойти возможное вето со стороны Будапешта.

Эти приготовления происходят на фоне усилий ЕС сохранить экономическое давление на Москву и заставить Россию согласиться на перемирие и прямые мирные переговоры с Украиной.

Однако Венгрия угрожает наложить вето на продление экономических ограничений, действие которых истекает в конце июля. Чтобы продлить санкции еще на полгода, нужно согласование всех 27 стран ЕС. В санкции входят, в частности, запреты на импорт и ограничения цен в таких секторах, как энергетика.

Рассматриваются альтернативные механизмы, которые позволяют продлить санкции без единогласия - только большинством голосов стран-членов. Среди вариантов - валютный контроль, который остановит поток средств в Россию, а также введение пошлин. Эти идеи в последние недели обсуждались в комиссии, говорят чиновники.

Ранее также обсуждались национальные меры, например, чтобы страны вроде Бельгии, где заморожено большинство из тех 200 миллиардов евро, самостоятельно запрещали возврат российских активов.

"Все мы сосредоточены на плане А", - сказал один из чиновников, - "Но параллельно идет обсуждение юридических оснований для альтернатив".

По словам трех дипломатов, на встрече послов всех 27 стран ЕС в понедельник Будапешт не высказывал серьезных возражений относительно нового пакета санкций против России. 17-й пакет, направленный на компании в Китае и других странах, которые помогают Москве обходить санкции, должны согласовать уже в среду, а официально он вступит в силу в начале следующей недели.

В январе ЕС уже ввел пошлины на российские и белорусские удобрения - два чиновника отметили, что это может служить примером для превращения других санкций в торговые меры.

Еврокомиссия также пообещала в следующем месяце представить юридические предложения, которые позволят запретить новые контракты на поставку российского газа и контракты на спотовом рынке уже в этом году, а к 2027 году - полностью прекратить его импорт. Комиссия настаивает, что это не будет санкцией, однако отказывается предоставлять государствам-членам больше подробностей.

Также планируется введение пошлин на обогащенный уран. Это часть плана по уменьшению зависимости ЕС от российского топлива.