Последнее обновление: 14.05.2025 14:06

На БВБФ планируют создать финансовый маркетплейс

На Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) планируют создать финансовый маркетплейс. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Финансовый маркетплейс подразумевает площадку, на которой граждане и юридические лица без посредников смогут получать целый комплекс услуг без обращения в финансовые учреждения. В текущем году планируется обеспечить возможность покупки на нем акций и облигаций отечественных предприятий в ходе их первичного размещения, а в дальнейшем - расширить линейку продуктов за счет наиболее востребованных услуг банковских и страховых организаций.

Кроме того, БВФБ планирует открыть прямой доступ для физических и юридических лиц к торгам ценными бумагами (аналогично уже реализованному биржей доступу клиентов к биржевому валютному рынку).

«Этот проект неразрывно связан с созданием финансового маркетплейса и позволит максимально упростить и удешевить для инвесторов путь на биржу, будет способствовать повышению ликвидности отечественного фондового рынка и привлечению на него новых эмитентов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня председатель правления Нацбанка Роман Головченко во время визита на БВФБ ознакомился с наиболее важными реализованными биржей проектами, а также которые планируется внедрить в ближайшее время.

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