В BIS подсчитали оборот криптовалют в глобальных торговых потоках

На пике в 2021 году на биткоин, Ethereum, USDT и USDC пришлось $2,8 трлн или 12% международной торговли товарами. Такие оценки привели аналитики Банка международных расчетов (BIS).

Данные из 184 стран охватили период с I квартала 2017 года по II квартал 2024 года.

Порядка $1,2 трлн из $2,8 трлн сформировали транзакции со стейблкоинами.

В 2023 году суммарный показатель сократился до $1,8 трлн, но с тех пор вновь стал расти, что говорит о продолжающемся, хотя и неравномерном, расширении криптоэкосистемы.

Изначально цифровое золото доминировало в объемах транзакций, достигнув пика в 80% во II квартале 2019 года. К концу исследуемого периода его доля упала до ~25% на фоне переключения фокуса на «стабильные монеты».

Географические барьеры оказывают меньшее влияние на операции с цифровыми активами по сравнению с традиционными финансовыми системами.

На США и Великобританию пришлось суммарно 20% трансграничных платежей в биткоине и USDC, а также почти 30% в Ethereum.

Эксперты зафиксировали значительные географические сдвиги в трансграничной активности, особенно из Китая на другие крупные emerging markets вроде Индии, Индонезии и Турции. На последнюю вместе с Россией пришлось 12% подобных операций в USDT.

В BIS обнаружили, что предпринимаемые властями ряда государств меры по контролю за движением капитала не оказывают значительного влияния на эти потоки.

Более высокие альтернативные издержки использования фиата вроде высокой инфляции стимулируют трансграничные криптотранзакции.