Спрос на подержанные дизельные машины в ФРГ падает

В Германии падает спрос на подержанные легковые автомобили с дизельными двигателями. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного маркетинговым институтом DAT (Deutsche Automobil Treuhand), который специализируется на изучении вторичного рынка автомобилей.

Так, каждый пятый опрошенный торговец (22 процента респондентов) отказывается брать дизельное авто, чтобы погасить часть стоимости новой машины, сообщается на сайте DAT.

Подержанные легковые авто с дизельным двигателем простаивают в ожидании покупателя в среднем 103 дня - почти на 20 дней больше, чем бензиновые. 87 процентов торговцев признали, что могут продать дизельные авто только с большими скидками. При этом большинство респондентов (61 процент) откладывают часть средств на случай возможных потерь, связанных с дизелем.

Согласно ежемесячной статистике DAT, с марта 2017 года число регистраций подержанных дизельных машин снизилось с 238 тысяч до 198 тысяч, а новых - со 146 тысяч до 109 тысяч.

Почти все опрошенные торговцы (93 процента) отметили, что покупатели испытывают сомнения из-за решения Федерального административного суда в Лейпциге, который в конце февраля разрешил властям немецких городов по собственному усмотрению запрещать дизельным машинам движение по особенно загазованным улицам.

Результаты исследования выявили дилемму, перед которой оказался автомобильный рынок, резюмирует директор DAT Йенс Ницшман. По его словам, без поддержки со стороны автопроизводителей, импортеров и политиков ситуация с продажами дизельных машин может сильно ухудшиться.