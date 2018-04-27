Последнее обновление: 27.04.2018 17:41

Daimler ждет негативного влияния курсов валют на рост выручки Mercedes

Сильный евро негативно повлияет на рост выручки Mercedes-Benz Cars в текущем году, сообщил Daimler, отчитавшись о снижении прибыли в первом квартале на 12 процентов из-за курсовых разниц и отсутствия разовых доходов.

Финансовый директор Daimler Бодо Уеббер сказал, что теперь компания оценивает эффект от сильного евро в 1 миллиард евро в 2018 году, хотя и не меняет годовой прогноз прибыли.

“Мы полагаем, что компания успешно идет к исполнению прогноза на 2018 год - небольшому росту прибыли до уплаты налогов и процентов (EBIT)”, - сообщил аналитик Арндт Эллингхорст.

Показатель EBIT группы снизился до 3,34 миллиарда евро ($4,03 миллиарда) за квартал, оказавшись хуже прогнозов аналитиков.

Рентабельность по прибыли от продаж в подразделении Mercedes-Benz выросла до 9 процентов в первом квартале против 8,9 процента годом ранее благодаря росту продаж автомобилей на 5 процентов до 594.299 единиц, что стало для компании лучшим кварталом для продаж люксовых моделей в истории.

Mercedes-Benz планирует продолжать ставить рекорды продаж, однако рост выручки может в перспективе оказаться под давлением, в том числе из-за колебаний валютных курсов.

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