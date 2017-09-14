Меркель на открытии Франкфуртского автосалона призвала вернуть доверие к автопрому

Автомобильная промышленность должна восстановить утраченное в ходе дизельного скандала доверие, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, открывая 67-й Международный автосалон (IAA) во Франкфурте-на-Майне.

Автоконцерны должны извлечь уроки из скандала вокруг манипуляций данными о выхлопных газах, которыми они не только нанесли ущерб себе, "но и ввели в заблуждение и разочаровали потребителей и власти", сказала глава немецкого правительства 14 сентября.

По ее словам, не только Volkswagen, но и другие концерны использовали пробелы в европейском законодательстве. Вместе с тем в открытую полемику с присутствовавшими на открытии выставки топ-менеджерами автопрома в связи с дизельным скандалом Меркель не вступила, отмечают информагентства.

Одновременно она призвала автомобилестроителей сосредоточить усилия на разработке новых типов двигателей. Использование двигателей внутреннего сгорания в ближайшие десятилетия неизбежно, однако сегодня "более чем когда-либо" необходимы инвестиции в создание новых приводных технологий, подчеркнула она. По словам немецкого канцлера, в области транспорта неизбежны изменения в связи с целями по защите климата.

"Мы должны справиться с переходом на транспорт с нулевым содержанием вредных выбросов", - призвала она.

По данным Меркель, в настоящее время каждый третий патент в области электро- и гибридных двигателей принадлежит немецким компаниям. Немецкий автопром должен оставаться инновационным и сильным и в будущем, призвала она.

Главными направлениями 67-го Франкфуртского автосалона стали цифровые технологии в автомобильной промышленности и электромобильность. В выставке участвуют около 1000 компаний из 39 стран. С 16 до 24 сентября автосалон будет открыт для широкой публики.