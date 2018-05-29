Последнее обновление: 29.05.2018 13:56

Германия намерена запретить некоторые автомобили Daimler с дизельными двигателями

Федеральное министерство транспорта Германии намерено запретить использование на дорогах страны нескольких моделей автомобилей Daimler AG с дизельными двигателями в связи с подозрениями, что на них может быть установлено программное обеспечение, искажающее данные о вредных выбросах в нарушение законодательства.

После встречи с гендиректором Daimler Дитером Цетше министр транспорта ФРГ Андреас Шойер распорядился, что компания должна представить возможные варианты исправления недочетов до 15 июня, пишет MarketWatch.

На прошлой неделе власти ФРГ обязали Daimler отозвать с рынка автофургоны Mercedes-Benz Vito с дизельными двигателями объемом 1,6 литра стандарта Евро-6.

Федеральное агентство по автотранспорту (KBA) Германии пришло к выводу, что две функции управления двигателем по снижению выбросов выхлопных газов не соответствуют действующим правилам.

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