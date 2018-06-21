Последнее обновление: 21.06.2018 15:42

Daimler ухудшила годовой прогноз из-за торгового спора Китая и США

Немецкий производитель автомобилей премиум-сегмента Daimler понизил прогноз прибыли на 2018 год из-за торговой войны США и Китая, а также ужесточения норм в отношении вредных выбросов, спровоцировав страхи об ухудшении прогнозов другими компаниями сектора.

Daimler в среду сообщила, что пошлины на поставки в Китай американских автомобилей ударят по продажам автомобилей марки Mercedes-Benz, что приведет к небольшому снижению прибыли компании до уплаты процентов и налогов (EBIT) за 2018 год.

Ранее компания прогнозировала незначительный рост показателя EBIT в 2018 году.

“Мы не думаем, что Daimler окажется единственным производителем оригинального оборудования, понизившим прогноз. Другие производители также уязвимы к трендам, о которых говорит Daimler, в различной степени”, - сообщили аналитики Morgan Stanley.

Экспорт внедорожников BMW также может пострадать из-за пошлин, а ужесточение требований по сертификации автомобилей ударит по всем европейским автопроизводителям во второй половине 2018 года, сообщили аналитики.

Акции Daimler к 12.30 МСК подешевели на 4,3 процента, бумаги BMW и Volkswagen - на 3,0 и 2,7 процента соответственно.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью до $200 миллиардов. Пекин предупредил, что в ответ введет тарифы на американскую продукцию, под которые могут попасть внедорожники Mercedes-Benz, поставляемые в Китай с завода Daimler в американском штате Алабама.

Под действие 25-процентных пошлин Китая на импорт производимой на американских заводах продукции могут попасть 270.000 автомобилей стоимостью $11 миллиардов, $7 миллиардов из которых приходятся на немецких автопроизводителей.

Хотя США и Китай пока не ввели тарифы, Daimler сообщила, что все-таки ожидает их введения и что не сможет компенсировать потенциальные потери.

“Следует предполагать, что из-за повышения пошлин на импорт американских автомобилей на китайский рынок, продажи внедорожников окажутся ниже прогнозов, а расходы превзойдут ожидания и не полностью перейдут на клиентов”, - говорится в отчетности Daimler.

Компания также сообщила, что новые нормы сертификации автомобилей, основанные на ужесточении проверки эффективности расхода топлива, ударят по ее продажам во втором полугодии.

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