В Германии начинают отказываться от дизельных автомобилей

В Германии ускоряется падение спроса на новые и подержанные легковые машины с дизельными двигателями, о чем свидетельствуют статданные, опросы автодилеров и исследования экспертов.

Тренд, предсказанный экспертами после разразившегося осенью 2015 года дизельного скандала с Volkswagen, становится все более очевидным.

В мае доля дизелей среди впервые зарегистрированных автомобилей снизилась до 40,4%, что почти на 6 процентных пунктов меньше, чем было год назад. При этом прошлый месяц оказался очень удачным для крупнейшего в Европе автомобильного рынка: продажи новых легковых машин выросли в ФРГ примерно на 13%.

От дизельной технологии, изобретенной в Германии и долгое время очень здесь популярной, все чаще отказываются не только индивидуальные автовладельцы, но и компании. Так, в январе-апреле 2015 года доля дизелей среди автомобилей, купленных в стране для служебного пользования, достигала 75,8%. Год спустя она снизилась до 72,8%, а в этом году составляла за аналогичный период только 68,4%, свидетельствуют данные Центра автомобильных исследований CAR Университета Дуйсбурга-Эссена.

Первый толчок падению спроса на дизельные автомобили в ФРГ дал скандал вокруг Volkswagen. Компания тайно оснащала легковые машины специальным программным обеспечением, которое при проверках искусственно занижало показатели вредных выбросов. Этот сознательный обман потребителей дал толчок не прекращающейся по сей день дискуссии о том, насколько вредной для человека и окружающей среды является современные дизельные технологии.