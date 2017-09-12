Volkswagen обещает перевести на электричество все свои модели

Крупнейший в мире автопроизводитель Volkswagen пообещал вложить миллиарды долларов в разработку новых электромобилей и представить к 2030 году электроверсии всех своих моделей, сообщает ВВС.

"Такие компании, как Volkswagen, должны вести за собой, а не плестись следом", - сказал, объявляя планы компании в преддверии Франкфуртского автосалона, гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер.

Немецкий концерн намерен вложить свыше 20 млрд евро в развитие электрокаров в надежде составить конкуренцию Tesla и другим производителям электромобилей, создав массовый рынок электромобилей. К 2025 году Volkswagen планирует предложить 80 новых электромобилей.

Другой немецкий производитель Daimler пообещал, что к 2022 году предложит полностью электрические версии всех автомобилей Mercedes-Benz.

Тем не менее VW стал первым крупным автопроизводителем, объявившим о выпуске электромобилей для массового рынка.

Великобритания и Франция ранее объявили о планах в целях борьбы с загрязнением воздуха с 2040 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

Над похожим шагом размышляет и Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире.

Выступая на автосалоне во Франкфурте, глава Volkswagen Маттиас Мюллер сказал ВВС: "Потребителям нужны чистые автомобили. Людям нужен чистый воздух, и мы хотим внести свой вклад".

Немецкая фирма, чьи бренды включают Seat и Skoda, также заявила, что разместит заказы на сумму более 50 млрд евро на батареи для питания автомобилей.

Глава Mercedes Дитер Цетше заяил, что весь модельный ряд будет иметь электрические или гибридные версии к 2022 году.