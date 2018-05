Китайский фондовый рынок вырос, акции Гонконга снизились

Китайский фондовый рынок вырос по итогам торгов четверга благодаря ралли акций технологического сектора во второй половине дня на фоне новостей о прибытии торговой делегации США в Пекин на ключевые переговоры о пошлинах.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,8 процента до 3.793,00 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,7 процента, закрывшись на отметке 3.100,86 пункта.

Субиндекс финансового сектора CSI300 вырос на 0,48 процента, потребительский сектор прибавил 1,24 процента, сектор недвижимости снизился на 0,25 процента, а сектор здравоохранения вырос на 0,22 процента.

Более мелкий индекс Шэньчжэня поднялся на 1,01 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite прибавил 1,4 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Triumph Science & Technology Co Ltd, которые подорожали на 10,06 процента, а также Hunan Copote Science Technology CoLtd и Well Lead Medical Co Ltd, прибавившие по 10,03 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Henan Huanghe Whirlwind Co Ltd, подешевевшие на 8,55 процента, а также Xishui Strong Year Co Ltd Inner Mongolia и Shenzhen Huiding Technology Co Ltd, которые потеряли 7,78 и 7,01 процента соответственно.

С начала года индекс Шанхайской биржи просел на 6,2 процента, а CSI300 потерял 5,9 процента.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги четверга на отрицательной территории, следуя за понижательной динамикой других азиатских площадок из-за сомнений инвесторов в успехе переговоров между США и Китаем.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,3 процента до 30.313,37 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,4 процента, закрывшись на отметке 12.018,86 пункта.

Торговая делегация США в четверг прибыла в Пекин на переговоры о пошлинах. Достижение договоренности, которая приведет к фундаментальной смене экономической политики Китая, в ходе двухдневного визита считается крайне маловероятной, однако ряд краткосрочных мер со стороны КНР может отсрочить решение США о введении пошлин на китайскую продукцию.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, опустился на 1,2 процента, тогда как сектор информационных технологий потерял 1,61 процента, финансовый сектор - 1,2 процента, а сектор недвижимости - 1,82 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги MTR Corp Ltd, подорожавшие на 1,03 процента, а наибольшие потери понесли акции China Resources Land Ltd, которые подешевели на 4,17 процента.