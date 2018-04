Рынки акций Китая и Гонконга выросли благодаря обещанию Пекина достичь экономических целей

Китайские фондовые индексы во вторник продемонстрировали сильнейший рост за последние два месяца на фоне заявления Коммунистической партии о стремлении достичь экономических целей на этот год в условиях усиливающейся напряженности в мировых торговых взаимоотношениях.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 2 процента до 3.843,49 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite также прибавил 2 процента, закрывшись на отметке 3.128,93 пункта. Оба индекса показали максимальный однодневный рост с 22 февраля.

Сектор недвижимости и потребительский сектор повысились на 3,9 и 3,1 процента соответственно, возглавив повсеместное ралли. Техсектор также подрос на 3,1 процента.

Как сообщили государственные СМИ в понедельник, Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая подтвердило обещание открывать экономику и углублять реформу государственных предприятий и активов.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшние торги также на положительной территории.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,3 процента до 30.636,24 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 2 процента, закрывшись на отметке 12.244,88 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 1,9 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 0,68 процента, финансовый сектор - 1,36 процента, а сектор недвижимости - 1,58 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги China Shenhua Energy Co Ltd, подорожавшие на 6,26 процента, а наибольшие потери понесли акции Hengan International Group Company Ltd, которые подешевели на 3,67 процента.