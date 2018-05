Рынки акций Китая и Гонконга снизились на фоне торговых переговоров США и КНР

Китайский фондовый рынок снизился в пятницу под конец вялой недели, в заключительный день торговых переговоров между КНР и США в Пекине.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,5 процента до 3.774,60 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,3 процента и закрылся на отметке 3.091,03 пункта.

За эту неделю CSI300 вырос на 0,5 процента, а Shanghai Composite прибавил 0,3 процента.

Субиндекс финансового сектора CSI300 в пятницу снизился на 0,81 процента, потребительский сектор потерял 0,73 процента, сектор недвижимости опустился на 0,25 процента, а сектор здравоохранения вырос на 1,09 процента.

Более мелкий индекс Шэньчжэня снизился на 0,21 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite потерял 0,65 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Wintime Energy Co Ltd, которые подорожали на 10,23 процента, а также Shanghai Laimu Electronics Co Ltd и Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd, прибавившие 10,02 и 10,01 процента соответственно.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Aurora Optoelectronics Co Ltd, подешевевшие на 10 процентов, а также China National Software & Service Co Ltd и Whirlpool China Co Ltd, которые потеряли 9,9 и 7,97 процента соответственно.

С начала года индекс Шанхайской биржи просел на 6,5 процента, а CSI300 потерял 6,4 процента.

Фондовый рынок Гонконга также завершил сессию на отрицательной территории, а главной новостью стали итоги переговоров в Пекине, обнародованные в последние минуты торгов.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,3 процента до 29.926,50 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,1 процента, закрывшись на отметке 11.890,62 пункта.

Китай и США частично уладили разногласия, но не смогли договориться по всем вопросам, сообщило в пятницу китайское госинформагентство Синьхуа.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, опустился на 0,7 процента, тогда как сектор информационных технологий потерял 0,65 процента, финансовый сектор - 1,8 процента, а сектор недвижимости - 0,7 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги Wharf Real Estate Investment Company Ltd, подорожавшие на 2,83 процента, а наибольшие потери понесли акции HSBC Holdings PLC, которые подешевели на 3,54 процента.