Фондовые рынки Китая и Гонконга снизились вслед за акциями техсектора

Китайский фондовый рынок снизился по итогам торгов четверга на фоне распродажи акций технологического сектора из-за беспокойства инвесторов по поводу расследования США в отношении компании Huawei.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 1,9 процента до 3.755,49 пункта, пережив худший день за месяц. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 1,4 процента и закрылся на отметке 3.075,03 пункта.

Американские прокуроры в Нью-Йорке выясняют, нарушила ли китайская технологическая компания Huawei санкции США в отношении Ирана, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как минимум с 2016 года американские власти ведут расследование в отношении Huawei из-за предполагаемых поставок компанией продукции, изготовленной в США, в Иран и другие страны в нарушение американских законов об экспорте и санкциях, сказали два источника.

Индексы, отслеживающие акции IT-компаний и телекоммуникационных фирм, снизились на 2,8 и 2,5 процента соответственно. Расследование в отношении Huawei напугало инвесторов, и без того обеспокоенных решением правительства США на прошлой неделе запретить американским компаниям в течение семи лет продавать детали китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE.

Фондовый рынок Гонконга также завершил сессию на отрицательной территории на фоне падения акций китайских технологических компаний.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 1,1 процента до 30.007,68 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,2 процента, закрывшись на отметке 11.949,38 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, снизился на 1,5 процента, тогда как сектор информационных технологий потерял 1,61 процента, финансовый сектор - 1,08 процента, а сектор недвижимости - 0,59 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги WH Group Ltd, подорожавшие на 1,28 процента, а наибольшие потери понесли акции Sunny OpticalTechnology Group Co Ltd, которые подешевели на 6,97 процента.