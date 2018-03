Рынки акций Китая, Гонконга завершили торги на отрицательной территории

Китайский фондовый рынок закрыл сессию среды снижением под давлением бумаг стартапов, так как инвесторы зафиксировали прибыль по акциям технологического сектора.

Индекс Shanghai Composite завершил торги снижением на 0,3 процента до 3.280,95 пункта.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 потерял 0,38 процента, при этом финансовый сектор сбавил 0,01 процента, потребительский - 0,77 процента, а сектор здравоохранения - 0,67 процента. В то же время сектор недвижимости набрал 0,56 процента.

Индекс ChiNext, отслеживающий динамику акций стартапов, просел на 1,86 процента, показав наибольший спад за пять недель.

Наибольший рост среди компонентов Shanghai Composite показали акции Guodian Nanjing Automation Co Ltd, Shenzhen Geoway Co Ltd и Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd, набравшие от 10,04 до 10,09 процента.

В лидерах падения оказались бумаги China CSSC Holdings Ltd, CSSC Offshore & Marine Engineering Group Co Ltd и Shanghai Baosight Software Co Ltd, которые потеряли от 6,39 до 10,01 процента.

Фондовый рынок Гонконга также завершил торги среды на отрицательной территории.

Индекс Hang Seng просел на 0,43 процента до 31.414,52 пункта, индекс China Enterprises снизился на 0,6 процента до 12.521,55 пункта.