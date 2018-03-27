Акции Китая, Гонконга выросли на фоне ослабления страхов о торговой войне

Китайские акции во вторник прервали четырехдневное снижение, завершив торги на положительной территории за счет подъема техсектора и на фоне ослабления опасений о торговой войне после сообщений о переговорах между США и Китаем.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 вырос на 0,86 процента до 3.913,27 пункта, индекс Shanghai Composite - на 1,04 процента до 3.166,65 пункта.

Ралли возглавили акции технологических компаний, а индекс ChiNextP, отслеживающий динамику бумаг стартапов, завершил торги ростом на 3,6 процента. Аналитики ждут, что напряженность в торговых отношениях США и Китая приведет к новым реформам и поддержит развивающиеся отрасли китайской промышленности.

Настроения поддержали сообщения о том, что китайские и американские чиновники ведут переговоры, которые должны помочь избежать торговой войны.

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа просят Китай снизить пошлины на импорт автомобилей, разрешить зарубежным компаниям владеть мажоритарными пакетами акций фирм, предоставляющих финансовые услуги, а также увеличить покупку производимых в США полупроводников, чтобы избежать введения пошлин на китайские товары и торговой войны.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян в понедельник сказал, что Пекин и Вашингтон должны продолжать переговоры, повторив обещание облегчить доступ американских компаний к китайским рынкам.

Акции Гонконга также резко выросли на фоне надежд на то, что торговой войны двух крупнейших экономик мира удастся избежать.

Индекс Hang Seng вырос на 0,8 процента до 30.790,83 пункта, индекс China Enterprises - на 0,9 процента до 12.301,55 пункта.