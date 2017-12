Фондовые индексы Азии снизились в четверг

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали негативную динамику в ходе торгов в четверг.

Японские Nikkei 225 и Topix за день уменьшились соответственно на 0,28% и 0,15%.

Падение японского рынка обусловлено снижением котировок акций банков вслед за решением Федеральной резервной системы увеличить базовую процентную ставку в третий раз в этом году (на 25 базисных пунктов - до 1,25-1,50% годовых).

В том числе цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. опустилась на 2,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,65%, Mizuho Financial Group Inc. - на 2,2%.

При этом дорожают акции технологических компаний, в частности Panasonic Corp. - на 2,35% и Omron Corp. - на 1,8%.

Южнокорейский Kospi в четверг опустился на 0,45%, австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил день со снижением на 0,18%.

Котировки акций крупнейшего ритейлера Австралии Woolworths Group снизились на 0,6% после того, как антимонопольный регулятор страны заблокировал планировавшуюся сделку с BP Plc по продаже сети АЗС в этой стране.

Гонконгский индикатор Hang Seng по итогам торгов опустился на 0,19%, китайский Shanghai Composite - на 0,32%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в четверг неожиданно повысил краткосрочные процентные ставки вслед за аналогичным действием Федрезерва.

Ставка обратного РЕПО со сроками 7 и 28 дней была увеличена на 5 базисных пунктов - соответственно до 2,5% годовых и 2,8% годовых. Последний раз подобные шаги НБК предпринимал в середине марта, сообщает South China Morning Post.

Ставка семидневного обратного РЕПО рассматривается как базовая процентная ставка в Китае.

Кроме того, в четверг стало известно, что темпы роста промышленного производства в КНР замедлились в ноябре до 6,1% в годовом выражении с 6,2% в предыдущий месяц. Объем промпроизводства в январе-ноябре подскочил на 6,6% после повышения на 6,7% за десять месяцев текущего года.

Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 10,2% по сравнению с ноябрем 2016 года после октябрьского роста на 10%, тогда как аналитики прогнозировали более значительное усиление темпов - до 10,3%.