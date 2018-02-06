Мировые рынки осыпались вслед за США

Обвал на американском фондовом рынке - рекордный с 2011 года - вызвал цепную реакцию и перекинулся на биржи Азии и Европы.

Японский индекс Nikkei, отражающий стоимость 225 крупнейших компаний страны, на торгах во вторник падал максимально за 18 лет, теряя в моменте 6,4%.

В Гонконге акции рухнули на 4,84% по индексу Hang Seng. Китайский Shanghai Composite потерял 3,35%. Торги в Европе стартовали с падение панъевропейского индекса EuroStoxx600 на 2,8%, ставшего максимальным с июня 2016 года.

На рынках идет полноценное бегство от риска, констатирует глава стратегии Saxo Bank Питер Гарнри: Накануне фондовый рынок США рухнул на 4,1% по индексу S&P 500, а за два потерял 6,3% - максимальную величину с августа 2011 года.

Капитал уходит из акций и сырья и возвращается в "тихие гавани", констатирует Гарнри: дорожают гособлигации США (доходность 10-летних бумаг опустилась с 2,86% до 2,68% годовых), а также золото и валюты, за счет которых фондируются рисковые операции - накануне прибавил в цене доллар, во вторник в моменте на 0,8% дорожала японская иена.

Цены на нефть обновили минимумы с начала года: сорт Brent дешевел до 66,82 доллара за баррель, теряя 1,1% за день и 7,9% по сравнению с пиком двухнедельной давности.

Российский рынок акций открылся падением на 2% по индексу МосБиржи и 2,8% по индексу РТС, но к 12.07 сократил потери до 1,26% и 1,78% соответственно, пишет finanz.ru.

Источником обвала стал стержневой рынок для глобальной финансовой системы - рынок госодолга США, отмечает управляющий директор Solaris Asset Management Тим Гриски: на ожиданиях ускорения инфляции и ужесточения политики ФРС доходности американский суверенных бумаг росли с сентября, а в к концу прошлой недели достигли 2,9% по 10-леткам.

Спред между доходностью индекса S&P500 (4,1%) и гособлигациями сузился до минимумов с 2008 года, что дало инвесторам повод вывести деньги с фондового рынка и пережить их в американский госдолг, объясняет Гриски.

Обвал, скорее всего, будет краткосрочным, полагает Гарнри: выросшая доходность 10-летних treasuries все еще не достигла опасной зоны в 3,5-4%.

"После коррекции инвесторы фондовых рынков, скорее всего, купятся на инфляционную историю и еще раз разгонят цены акций, что является классическим для поздней стадии цикла поведением, которое мы последний раз наблюдали в 2007 году", - предупреждает Гарндри, добавляя, что снижение мировых акций может достигнуть примерно 7-10%.