Азиатские фондовые рынки завершили торги без единой динамики

Фондовые рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. При этом котировок акций высокотехнологических компаний региона опустились вслед за аналогичной тенденцией по всему миру, сообщает MarketWatch.

В том числе котировки акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. снизились на 1,9%, Tencent Holdings - на 3,2%, Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) - на 3,4% и Samsung Electronics - на 0,2%.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,1%.

Японский Nikkei 225 за день снизился на 0,37%, в то время как Topix прибавил 0,23%.

Подешевели бумаги Tokyo Electron - на 2,8%, Fanuc - на 1,9%, Nintendo - на 3,2%, Sony - на 0,8%.

В то же время капитализация Fast Retailing выросла на 0,7% (подъем длился десятую сессию подряд) на новости о том, что продажи основного бренда Uniqlo в ноябре подскочили на 8,9%.

Помимо этого, подорожали акции железнодорожных компаний, в частности Central Japan Railway - на 2,1%, East Japan Railway - на 1,5%, а также банков, включая Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1%, Mitsubishi UFJ Financial - на 0,2%.

Гонконгский индикатор Hang Seng по итогам торгов опустился на 1,01%, китайский Shanghai Composite - на 0,18%.

Данные, опубликованные во вторник Caixin Media и Markit, указали на усиление роста деловой активности в сфере услуг Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в ноябре поднялся до 51,9 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее. Тем временем, сводный индекс деловой активности увеличился в прошлом месяце до 51,6 пункта с 51 пункта в октябре.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник уменьшился на 0,23%, в то время как южнокорейский Kospi увеличился на 0,34%.

Резервный банк Австралии во вторник оставил базовую процентную ставку на минимальном в истории уровне 1,5% годовых, как и ожидали аналитики. Таким образом, ЦБ ни разу не менял в этом году стоимость кредитования, причем экономисты ожидают сохранения такой ситуации и в 2018 году.

Розничные продажи в Австралии в ноябре выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца по сравнению с консенсус-прогнозом в 0,3%.

Цена бумаг крупнейших австралийских банков снизилась: Westpac Banking - на 1,1%, National Australia Bank - на 0,4%, Australia and New Zealand Banking - на 1%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%,

Между тем котировки акций South32 подскочили на 3,7% после того, как горнодобывающая компания подтвердила прогноз производства на текущий финансовый год.