Азиатские рынки акций закрылись противоречиво

По итогам торгов в четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно, рынок пытался восстановиться после масштабного падения в среду.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%, поднявшись с минимума за 6 недель. Он вырос впервые за 9 сессий. Ралли в рамках индикатора возглавили промышленные предприятия и производители потребительских товаров.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,5%, более широкий индекс Topix - на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

Южнокорейский KOSPI упал на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, сингапурский Straits Times - на 0,3%.

"Мы наблюдаем, как азиатские рынки обретают стабильность. Основополагающие факторы особо не изменились, поэтому теперь инвесторы будут искать возможности для покупки", - считает рыночный стратег IG Group Цзинъи Пань. Она ожидает сохранения волатильности в Азии в ожидании ноябрьских данных о внешней торговле Китая и занятости в США.

Между тем торговый профицит Австралии в октябре резко снизился и оказался намного меньше ожиданий рынка. Положительное сальдо сократилось с 1,6 млрд австралийских долларов в сентябре до 105 млн австралийских долларов в октябре, аналитики в среднем прогнозировали 1,4 млрд австралийских долларов.

В четверг Австралия стала 26-й страной, легализовавшей однополые браки.

Индонезия планирует с 1 января запретить финтех-компаниям криптовалютные транзакции на собственных платформах.

Министерство торговли Индии призывает снизить налоги для иностранных производителей алмазов, чтобы привлечь их на индийский рынок.

Южнокорейский производитель шин Kumho Tire Co. продемонстрировал самое значительное падение в своей истории - почти на 30%. По данным местных СМИ, кредиторы требуют от компании плана погашения задолженности.

Ослабление иены поддерживает японских экспортеров, Nintendo прибавила 3,1%, Hitachi - 2,8%, Tokyo Electron - 4,9%.

Высокотехнологичный сектор в странах Азии частично восстановился после распродажи, бумаги Tencent подорожали на 3,3% на торгах в Гонконге, Samsung Electronics в Сеуле - на 1,4%.