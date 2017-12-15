Большинство азиатских рынков акций завершило торги в красной зоне

Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона упали в пятницу, сократив подъем с начала недели, инвесторы обеспокоены судьбой налоговой реформы в США, пишет агентство Bloomberg.

Лидерами падения в регионе стали телекоммуникационные компании. Интернет-ритейлер Rakuten Inc. объявил, что хочет стать четвертым крупным игроком на рынке мобильной связи в Японии, и аналитики сочли эту новость негативной для сектора.

Акции в Гонконге, Шанхае и Шэньчжэне подешевели из-за опасений ухудшения доступа к ликвидности.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в пятницу потерял около 0,4%. На этой неделе индикатор поднялся на 0,7%, его прирост в 2017 году пока составляет 26%.

Японские Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 0,6% и 0,8%.

Гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, тайваньский Taiex - на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Южнокорейский KOSPI поднялся 0,5%, индийский Sensex - на 0,7%.

По сообщениям СМИ, представители Республиканской партии в Конгрессе предложили снизить ставку налога на прибыль компаний до 21% вместо ожидавшихся ранее 20% с текущих 35%. Вместе с тем ожидается, что изменения вступят в силу в следующем году, а не в 2019 году, как предлагали в Сенате.

Сенатор Марко Рубио не поддержит налоговую реформу до тех пор, пока не будут увеличены налоговые вычеты на детей, пишет The Hill. Небольшое преимущество республиканцев в верхней палате не позволяет им терять сторонников перед важнейшим голосованием месяца, которое ожидается на следующей неделе.

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале поднялся до 25 пунктов - максимума за 11 лет. Индекс доверия малого бизнеса достиг максимума за 26 лет - 15 пунктов.

Цена бумаг Rakuten рухнула на 10%.

Акции Samsung Electronics подешевели на 0,7%. Компания намерена вывести на рынок умные колонки во второй половине 2018 года.