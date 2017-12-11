Рынки акций АТР выросли в понедельник

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,6%, завершив сессию на максимуме с 9 января 1992 года.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Сильные данные по американскому рынку труда, обнародованные в пятницу, повысили интерес инвесторов к рискованным активам, пишет MarketWatch.

Как сообщило министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в ноябре увеличилось на 228 тыс., безработица осталась на минимуме с декабря 2000 года - 4,1%. Аналитики ожидали в среднем менее значительного повышения количества рабочих мест - на 200 тыс., а также сохранения уровня безработицы.

Сильные данные по рынку труда повысили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет базовую процентную ставку на этой неделе.

На этом фоне подорожали акции банков: котировки бумаг японских Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui выросли соответственно на 1,5% и 2,3%.

Котировки акций горнодобывающих компаний выросли на данных об ускорении темпов роста китайского экспорта в прошлом месяце.

Как сообщалось, экспорт из Китая в долларовом выражении в ноябре увеличился на 12,3% после повышения на 6,8% в октябре. Рост импорта Китая в долларовом выражении ускорился до 17,7% по сравнению с 17,2% месяцем ранее.

Стоимость бумаг BHP выросла на 0,1%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цена акций южнокорейской Samsung Heavy Industries снизилась на 1,3%. Одна из крупнейших судостроительных компаний мира в понедельник назначила новым CEO Джуну Нама (Joonou Nam), который ранее руководил верфью корпорации в Кодже. Его предшественник Парк Дэ Юн ушел в отставку несколько дней назад, после того как компания обнародовала прогноз, согласно которому она зафиксирует операционный убыток четвертый год подряд.

Котировки бумаг китайских производителей железнодорожного оборудования CRRC и Zhuzhou CRRC Times Electric Co. выросли по итогам торгов в Гонконге соответственно на 4,9% и на 3,1% на прогнозах Goldman Sachs о том, что отрасли предстоит увеличение числа заказов со второго полугодия 2018 года и вплоть до 2020 года.

Акции южнокорейских автопроизводителей Hyundai и Kia подешевели на 5,4% и 1,7%. Hyundai в понедельник опубликовала сообщение, согласно которому ослабление иены относительно южнокорейской воны повысит конкуренцию в секторе и отрицательно скажется на прибылях Hyundai и Kia.

По данным Korea Economic Daily, Hyundai и Kia понизили совокупный прогноз продаж на 2018 год до 7,5 млн автомобилей с ожидавшихся ранее 8,25 млн машин.