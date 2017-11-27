Китай возглавил падение фондовых рынков АТР в понедельник

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в понедельник вслед за китайским рынком, возобновившим падение после некоторой передышки в пятницу.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1%.

Индекс крупнейших китайских компаний CSI 300 упал на 1,3%, акции поставщика телекоммуникационного оборудования и производителя смартфонов ZTE Corp. и автопроизводителя BYD Co. подешевели на 10%, BOE Technology - на 9,7%.

Shanghai Composite уменьшился на 0,9%, Shenzhen Composite- на 1,6%.

Цена бумаг китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai Co. поднялась на 0,2%. Акции компании дешевели семь сессий подряд после того, как издание "Синьхуа" назвало "чрезмерно быстрым" рост их стоимости.

"Институциональные инвесторы предпочитают выйти из акций к концу года, поскольку котировки близки к рекордным максимумам, а настрой рынка ухудшился после заявлений государственного информагентства в отношении акций Moutai", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Northeast Securities в Шанхае Шэнь Чжэняна.

Спад на китайском рынке негативно отразился и на других азиатских фондовых индексах. Тем не менее, эксперты позитивно оценивают перспективы рынков АТР на этой неделе, ожидая благоприятных статданных, пишет MarketWatch.

"Мы рассчитываем на устойчивый поток позитивных данных в Азии на этой неделе - из Японии и Южной Кореи, а также Австралии и Индии", - отмечает аналитик по азиатским рынкам Societe Generale Клаус Баадер.

Япония и Южная Корея обнародуют данные о промпроизводстве позднее на этой неделе, Австралия - данные о капиталовложениях бизнеса, Индия - оценку ВВП за третий квартал.

Бумаги японского производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo подорожали на 2,4% на ожиданиях высоких продаж приставки Switch в США в "черную пятницу". В течение сессии их цена поднималась выше отметки в 48000 иен впервые с 2008 года.

Котировки акций южнокорейских и тайваньских технологических компаний снизились.

Бумаги Samsung Electronics потеряли по итогам торгов в понедельник 5,1%, SK Hynix - на 2,4%, Taiwan Semiconductor - на 2,9%.

Тайваньский фондовый индекс Taiex опустился на 0,95%.