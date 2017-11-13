Фондовая Азия закрылась разнонаправленно, японский рынок упал

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики. При этом японский фондовый рынок в понедельник упал максимальными темпами за семь месяцев в отсутствии новых факторов поддержки после недавнего подъема до максимальных уровней с 1992 года.

Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,3%, сообщает MarketWatch.

Индекс вырос на 21% с начала сентября, и, учитывая предстоящую на этой неделе публикацию данных о ВВП Японии за третий квартал, снижение индекса связано с тем, что инвесторы "просто фиксируют прибыли", отмечает аналитик Saxo Capital Markets Тарек Хоршани.

Ослабление иены относительно доллара США не смогло замедлить снижение фондового рынка. Акции Canon Inc. подешевели на 1,7%, Sony - на 1,1%, Nidec - на 1,3%.

Слабые корпоративные прибыли, в том числе девелопера Mitsui Fudosan и производителя оптики Toray, также оказывают давление на японский рынок в понедельник. Бумаги Mitsui Fudosan подешевели на 4,1%, Toray - на 3,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,2%, достигнув максимума с декабря 2007 года, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%.

Подъем котировок акций технологических компаний поддержал гонконгский рынок в понедельник. Бумаги Tencent выросли в цене на 0,6%, AAC Technologies, поставляющей компоненты для устройств американской Apple Inc., на 5,8%.

Капитализация китайского страховщика AIA Group подскочила на 6%.

Цены акций китайских девелоперов выросли вслед за включением бумаг компании Garden Holdings Ltd. в расчет индекса Hang Seng.

Стоимость акций самой Garden подскочила по итогам торгов в Гонконге на 5,7%. Капитализация KWG Property выросла на 5,5%, Guangzhou R&F Properties - на 3%.

Бумаги южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 3,9%.