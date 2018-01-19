Азиатские фондовые площадки завершили торги новыми рекордами

По итогам торгов в пятницу рынки акций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на ожиданиях сильных квартальных результатов компаний.

До рекорда вырос сводный индикатор региона, а также гонконгский и индийский индексы. Тайваньский индекс достиг максимума за 28 лет, шанхайский - за два года. Между тем на сиднейской и шэньчжэньской биржах преобладала тенденция к снижению, сообщает The Wall Street Journal.

Юань в пятницу укрепился до самой высокой отметки с 2015 года в паре с долларом, подъем китайской нацвалюты с начала недели составляет 1%.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства - до 16 февраля. Однако из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект.

Если закон не будет принят, с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отпустить сотрудников в отпуск, и это требование не коснется только сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,8%, поднявшись до исторического максимума.

Японские Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,2% и 0,7%. В число лидеров роста входят производители электроники, а также станков и другого промышленного оборудования, пишет Bloomberg. Mitsubishi Electric прибавила 2,3%, Sony - 1,2%, Hitachi - 1,4%, Daikin Industries - 1,2%. Акции японских банков также подорожали вслед за увеличением доходности 10-летних US Treasuries до максимума за 3 года: Mitsubishi UFJ - на 0,9%, Sumitomo Mitsui - на 1,4%.

Сезон отчетности японских промышленных компаний начнется на следующей неделе. "Японские корпоративные результаты выглядят убедительно, есть ожидания, что производители электроники и техники пересмотрят прогнозы годовой прибыли с повышением", - комментирует ситуацию аналитик Matsui Securities Co. Томоитиро Кубота.

Гонконгский индикатор Hang Seng повысился на 0,4%, как и китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,7%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, индийский Sensex - 0,7%.

Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Индийский рынок завершил в плюсе седьмую неделю подряд, также благодаря ожиданиям, что финрезультаты компаний улучшились в минувшем квартале. Предыдущий раз столь длительное ралли фиксировалось в феврале 2012 года. Подъем в списке индекса Sensex в пятницу возглавила Adani Ports & Special Economic Zone (+2,9%), поскольку аналитики улучшили прогнозы для ее акций после того, как прибыли и выручка превысили ожидания.

Цена акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. увеличилась на 2,8%, до рекорда, благодаря превзошедшей прогнозы квартальной отчетности.

Азиатские акции сейчас считаются существенно дешевле бумаг США - спред увеличился до максимума по крайней мере за 13 лет, а по оценкам AXA Framlington Asia, до самого высокого уровня с момента после финансового кризиса 1997 года в Азии.