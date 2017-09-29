Последнее обновление: 29.09.2017 15:55

Во Франции с начала года предотвратили 12 терактов

Власти Франции с начала года предотвратили 12 терактов, целью которых были отдельные люди, места массового скопления людей и общественные учреждения, заявил министр внутренних дел страны Жерар Колон.

"Да, (мы предотвратили 12 терактов с начала года)", - сказал Колон в эфире телеканала CNEWS, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

"Было несколько целей. Некоторые были политическими терактами, направленными против отдельных людей, митинги, например, избирательные участки. Другие были направлены против учреждений, к примеру, в Париже", - добавил Колон.

Министр также отметил, что терактов в метро не планировалось, однако правоохранительные органы продолжают внимательно следить за ситуацией в подземке и в поездах.

Колон рассказал, что по данным МВД, во Францию с Ближнего Востока вернулись 343 радикально настроенных "боевика", в настоящий момент правоохранительные органы следят за 18 тысячами предполагаемыми радикалами. По словам министра, "лицо терроризма" очень изменилось с теракта в "Батаклане", сегодня правоохранительные органы и спецслужбы знают, как бороться с радикально настроенными элементами. Однако наибольшую сложность представляют те, кто "радикализуется в своих кварталах и решает совершить атаку с ножом или на машине".

Колон также подчеркнул, что к моменту истечения срока действия режима ЧС 31 октября власти страны уже подготовят и примут новый антитеррористический закон, который позволит обеспечить безопасность французов. "Мы подготовим текст (нового закона), за который вчера проголосовало Национальное собрание и который мы официально примем во вторник. В конце октября у нас будет новый закон, который позволит нам защититься", — сказал министр.

В четверг Национальное собрание (нижняя палата парламента) приняло новый антитеррористический закон, упрощающий процедуру контроля на границах и внутри страны. В частности, речь идет о проверках документах "на подступах к вокзалам", а также "в радиусе до 20 километров от портов и аэропортов". Закон предусматривает увеличение максимального времени проверки с шести до 12 часов.

Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.

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