Последнее обновление: 17.10.2020 13:42

Во Франции задержали четырех человек по делу о нападении на учителя

В пригороде Парижа задержаны четыре человека по делу об убийстве учителя, сообщает AFP со ссылкой на источник на своей странице в Twitter. Среди задержанных несовершеннолетний.

По данным Le Parisien, все четверо являются родственниками нападавшего, передает РБК.

Жертвой нападения в пригороде французской столицы, Конфлан-Сент-Онорин, стал учитель, несколько дней назад показавший карикатуру на пророка Мухаммеда в классе на уроке о свободе слова. 16 октября он был обезглавлен. Нападавшего застрелила полиция.

Le Parisien сообщает, что это 18-летний житель департамента Ивелин Абулах А. чеченского происхождения, родившийся в Москве. В поле зрения контртеррористических служб он не попадал.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя терактом.

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