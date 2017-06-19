На Елисейских полях машина протаранила полицейский фургон

Французская полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже, сообщила столичная префектура.

По данным агентства Reuters, правоохранители оцепили театр Мариньи и эвакуировали людей на стройплощадке рядом со зданием.

Как сообщил телеканал BFMTV, автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских полях. После столкновения машина загорелась, полиция задержала находившегося в ней мужчину.

Район оцеплен многочисленными нарядами полиции, префектура призывает граждан избегать место проведения операции.

Пока неизвестно, идет ли речь о преднамеренной атаке.