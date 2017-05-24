Режим ЧП во Франции могут продлить до 1 ноября

Режим ЧП во Франции может быть продлен до 1 ноября, правительству страны в ближайшее время предстоит подготовить новые меры по усилению безопасности перед лицом террористической угрозы, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам заседания совета безопасности.

"В том, что касается режима ЧП, который истекает 15 июля, президент республики решил, что парламент должен рассмотреть вопрос его продления до 1 ноября", - говорится в документе.

Также сообщается, что Эммануэль Макрон "распорядился, чтобы правительство подготовило предложения по усилению мер безопасности перед лицом террористической угрозы вне режима ЧП".

"Текст законопроекта должен быть подготовлен в ближайшие недели", — отмечают в администрации президента Франции.

Режим ЧП был введен по инициативе экс-президента Франсуа Олланда после терактов в Париже и трижды продлевался. Двадцатого июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения на территории страны на шесть месяцев. Позже режим ЧП был продлен до 15 июля.

В ходе заседания совета безопасности Макрон вновь заявил о солидарности, "которая объединяет Францию и Великобританию в борьбе с терроризмом".

"Совбез изучил возможности предоставления всей возможной помощи по расследованию (теракта в Манчестере) британским властям", — говорится в заявлении.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).