Полиция Франции предотвратила теракт, подобный «11 сентября»

В начале октября полиция Франции предотвратил масштабное нападение, запланированное человек, который был вдохновлен террористической атакой, произошедшей в США 11 сентября 2001 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире французского ТВ, передает РБК.

Кастанер отметил, что у задержанного был разработан план, по которому он намеревался угнать самолет.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что задержанный был привлечен к уголовной ответственности по статье «действия террористического характера» и отправлен в тюрьму. Речь идет о гражданине Франции, которому не менее 30 лет.

Также источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция наблюдала за его деятельностью на протяжении трех-четырех месяцев из-за его активности в социальных сетях, где он искал сообщников для совершения террористического акта.