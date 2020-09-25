Четыре человека в Париже получили ножевые ранения

В Париже четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения на них двух неизвестных в пятницу, 25 сентября, сообщила префектура полиции французской столицы.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападавшим удалось скрыться, но затем полиция задержала одного человека по подозрению в нападении. Вскоре после этого был задержан второй подозреваемый. Расследованием случившегося занимается антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры, передает DW.

Нападение произошло в 11-м округе французской столицы вблизи бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Префектура полиции рекомендует жителям и гостям Парижа избегать посещения района, где произошел инцидент.

В 2015 году исламисты совершили нападение на редакцию журнала, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате этого теракта погибли 12 сотрудников журнала. В последнее время местонахождение редакции еженедельника засекречено. В сентябре 2020 года в Charlie Hebdo появились новые карикатуры на пророка Мухаммеда.

2 сентября 2020 года в Париже начался процесс по делу о терактахв редакции Charlie Hebdo, который стал самым масштабным в истории Франции процессом по делу о терроризме. Обвинения предъявлены 14 радикальным исламистам.