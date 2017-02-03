Человек с мачете напал на французских военных в центре Парижа

На военнослужащих, находящихся на посту у торгового центра Carrousel du Louvre рядом с садом Тюильри и Лувром в центре Парижа, совершено нападение. В ответ военные открыли стрельбу, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что к военным подошел человек с большим рюкзаком, вытащил из него мачете и хотел напасть на солдат. Нападавший был тяжело ранен.

Район около Лувра оцеплен. Посетители музея и ТЦ были эвакуированы, полиция проверяет здания на наличие взрывчатки.

МВД Франции подтверждает информацию о нападении у Лувра.

Телеканал Fox News в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на полицию сообщил, что нападавший получил пять пулевых ранений, одно из них - в живот, и находится в критическом состоянии.