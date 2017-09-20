Доллар приблизился к минимумам 2015 года в ожидании решений ФРС

Доллар США вновь спускается к минимумам 2,5 лет, установленным ранее в сентябре, поскольку инвесторы ждут сигналов от ФРС, которая может или ужесточить политику, или воздержаться от повышения ставок из-за неустойчивой инфляции.

В среду завершается двухдневное заседание ФРС, по результатам которого станет ясно, намерены ли члены руководства регулятора повышать ставки в декабре и сокращать огромный портфель облигаций.

Индекс доллара к корзине основных валют к 15.35 составил 91,719 пункта, опустившись на 0,08 процента и оставаясь вблизи минимального значения 2,5 месяцев, которого индекс достиг ранее в сентябре.

В этом году американская валюта упала более чем на 11 процентов, поскольку надежды на меры стимулирования роста, обещанные президентом США Дональдом Трампом - так называемая “Трампфляция” - постепенно сошли на нет.

Новозеландский доллар показал самую заметную динамику среди основных валют, поднявшись до максимума 1,5 месяцев из-за результатов опроса, согласно которому правящая Национальная партия страны с большим отрывом опережает оппозицию в преддверии парламенских выборов в выходные.

Новозеландский доллар вырос на 0,8 процента до $0,7376 к 15.35.

Австралийский доллар поднялся примерно на полпроцента до $0,8063 после комментариев центробанка на минувших выходных об условиях для роста экономики.

Евро прибавил 0,05 процента до $1,199.