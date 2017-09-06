Доллар малоподвижен в преддверии заседания ЕЦБ

Доллар торгуется без резких колебаний на спокойных торгах среды, при этом похоже, что трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний ряда центробанков, в особенности ЕЦБ.

Евро набрал около 14 процента к доллару с начала года. На прошлой неделе единая европейская валюта достигла максимума с начала 2015 года, поскольку инвесторы делали ставку на то, что ЕЦБ будет сворачивать программу мер стимулирования, и снизили ожидания еще одного повышения ставки ФРС США.

К 15.37 евро поднялся на 0,1 процента к доллару до$1,1934, находясь недалеко пробитого на прошлой неделе максимума в $1,2070.

“Сейчас все в целом ждут... завтрашнего заседания ЕЦБ”, - сказала Эстер Райчелт из Commerzbank.

“Многое будет зависеть от комментариев Драги в отношении евро. Я уверена, что он коснется этой темы, но вопрос в том, будет ли этого достаточно, чтобы вызвать реакцию рынка”.

Доллар в начале торгов приблизился к минимуму четырех с половиной месяцев к иене в 108,45 иены на фоне беспокойства инвесторов о ядерном потенциале КНДР и урагане “Ирма”, который в среду подошел к северной части Карибского бассейна. К этому времени доллар подрос на 0,04 процента до 108,85 иены.

Индекс доллара снизился на 0,04 процента до 92,214 к корзине шести основных валют-соперников, подвергнувшись давлению во вторник после того, как член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард сказала, что инфляция в США “существенно” не дотягивает до целевого уровня, и что регулятор должен быть осторожен в отношении дальнейшего повышения ставок.