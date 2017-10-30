Доллар в минусе, но держится вблизи 3-месячного пика на фоне улучшения экономической ситуации

Доллар снизился в понедельник после максимального недельного роста за год, так как инвесторы зафиксировали прибыль в преддверии выхода данных на этой неделе, которые покажут, действительно ли крупнейшая в мире экономика набирает темпы роста.

Хотя участники финансовых рынков не ждут, что представители руководства Федрезерва повысят ставки по итогам заседания на этой неделе, они практически полностью уверены, что регулятор пойдет на этот шаг в конце года, на фоне ряда оптимистичных экономических данных.

Спекулянты сократили объем чистых коротких позиций в долларах до минимума почти трех месяцев на прошлой неделе, показали данные Рейтер и американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты США к корзине шести основных валют-соперников, к 16.06 снизился на 0,15 процента до 94,772, но остается недалеко от пробитого в пятницу трехмесячного пика на уровне 95,150.

ВВП США в третьем квартале 2017 года вырос на 3,0 процента к аналогичному периоду 2016 года, сообщило в пятницу министерство торговли со ссылкой на предварительные данные. Аналитики ожидали роста на 2,5 процента.

На этой неделе будут опубликованы данные о занятости и показатель PMI.

Евро вырос на 0,03 процента до $1,1613, отыграв часть потерь прошлой недели на фоне снижения стоимости испанских заимствований после опроса, согласно которому сторонники независимости Каталонии могут лишиться большинства на региональных выборах, запланированных на декабрь.

Доллар сбавил 0,1 процента к иене, опустившись до 113,52 иены после роста до пика трех месяцев на уровне 114,45 иены в пятницу.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, завершающегося во вторник, может подтвердить обещание удерживать краткосрочные процентные ставки на уровне минус 0,1 процента, а доходность 10-летних гособлигаций - вблизи нуля.