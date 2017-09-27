Доллар растет за счет надежд на налоговую реформу в США и "ястребиной" риторики Йеллен

Доллар повысился в ходе торгов среды на полпроцента к корзине основных мировых валют благодаря росту доходности американских гособлигаций, которому способствовал оптимизм в отношении налоговой реформы в США, а также “ястребиная” риторика ФРС.

Глава Федрезерва Джанет Йеллен сказала, что регулятору необходимо продолжить постепенное повышение процентных ставок, несмотря на неопределенность в отношении траектории инфляции.

Администрация президента США Дональда Трампа и члены Республиканской партии в Конгрессе представят в среду план налоговой реформы. Его принятие станет первой существенной победой для Трампа в сфере законодательства с момента его инаугурации в январе.

Доходность казначейских облигаций США с двухлетним сроком погашения выросла до максимума с октября 2008 года.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 15.55 МСК поднялся на 0,68 процента до отметки 93,597 пункта.

Укрепление доллара усугубило положение евро, пострадавшего на этой неделе после неожиданного исхода выборов в Германии, который, по мнению аналитиков, возможно, означает конец периода политической стабильности в Европе.

Прибавив более 14 процентов с начала года, единая валюта потеряла около 3 процентов с момента достижения ранее в сентябре пика января 2015 года - $1,2092.

В ходе сегодняшних торгов евро ослаб на 0,6 процента до $1,1720. С начала этой недели он снизился примерно на 2 процента к растущему доллару.

Евро подешевел и по отношению к другим валютам, достигнув 10-недельного минимума в британскому фунту стерлингов и двухнедельного минимума к швейцарскому франку.