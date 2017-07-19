Доллар держится у минимума 10 месяцев в ожидании заседаний центробанков

Доллар остается у минимума 10 месяцев к корзине валют, поскольку шансы на повышение ставки ФРС США становятся всё более призрачными; однако инвесторы не спешат понижать прогнозы перед заседаниями центробанков.

На неделе пройдут заседания Европейского центробанка и Банка Японии. Участникам рынка интересно, окажет ли влияние на прогнозы регуляторов недавний рост евро и иены.

Евро к 15.31 снизился на 0,16 процента до $1,1532, отойдя от достигнутой во вторник отметки $1,1583, максимального значения с мая 2016 года.

Доллар США оказался под давлением после того, как республиканцам не удалось принять закон о здравоохранении, что усилило сомнения в программе президента США Дональда Трампа. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС меньше чем в 50 процентов, согласно Fedwatch.

Индекс доллара к корзине валют вырос на 0,2 процента до 94,735 пункта.

Канадский доллар торговался вблизи максимального значения с мая 2016 года.