Доллар достиг 8-недельного пика к иене; в фокусе - заседание ФРС

Доллар достиг на торгах понедельника максимума восьми недель к иене, поддерживаемый ростом доходности гособлигаций США.

Инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания ФРС США, которые будут опубликованы в среду вечером, в надежде узнать, намерен ли регулятор повысить процентную ставку еще один раз до конца 2017 года.

На прошлой неделе доллар набрал почти 2,8 процента к иене, поскольку рост доходности госбондов США повысил привлекательность американской валюты, а пятничные данные о росте потребительских цен в США вновь увеличили вероятность повышения ставки ФРС в декабре.

Доллар продолжил укрепляться к иене в понедельник, поднявшись до 111,42 иены, в то время как доходность облигаций США с двухлетним сроком погашения достигла восьминедельных пиков.

В фокусе внимания на этой неделе - заседание Федрезерва 19-20 сентября. Регулятор, вероятно, объявит о планах начать сокращать баланс, но, как ожидается, оставит ставку без изменений.

Несмотря на существенное укрепление доллара к иене, по отношению к корзине из шести основных валют он прибавил лишь полпроцента на прошлой неделе. В понедельник индекс доллара снизился на 0,1 процента.

Фунт стерлингов, который также повсеместно вырос на прошлой неделе за счет увеличения шансов на повышение ставки, достиг 15- месячного максимума в начале европейской сессии, превысив отметку $1,36, но затем снизился до $1,3540.

Евро укрепился на 0,1 процента до $1,1960, оставаясь ниже пробитого ранее в сентябре пика двух с половиной лет на уровне $1,2092.