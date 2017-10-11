Доллар в минусе из-за неопределенности вокруг налоговой реформы Трампа

Доллар опустился до минимума 12 дней к корзине основных валют в среду, поскольку неуверенность инвесторов в том, что президент США Дональд Трамп добьется принятия налоговой реформы, привела к снижению американской валюты по отношению к евро.

Евро пробил двухнедельный пик к доллару, поднявшись до $1,1845 и укрепляясь вместе с испанским фондовым рынком и облигациями, так как лидер Каталонии Карлес Пучдемон воздержался от официального провозглашения независимости региона от Испании.

Поддержку единой европейской валюте оказали надежды на то, что ЕЦБ объявит о сворачивании масштабной программы скупки облигаций на грядущем заседании, сказала Тхю Лан Нгуен из Commerzbank.

Разногласия Трампа с влиятельным сенатором-республиканцем Бобом Коркером заставили инвесторов беспокоиться о том, что план американского президента реформировать налоговую систему страны может оказаться под угрозой.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести основных валют-соперников, к 16.04 МСК опустился на 0,27 процента до 93,038.

Превзошедшие ожидания данные о росте зарплат в США обеспечили рост доллара до трехмесячного пика к иене на уровне 113,440 иены в пятницу, однако очередной виток напряженности между КНДР и США привел к снижению доллара более чем на 1 процент. К этому времени доллар опустился к иене на 0,29 процента до 112,12 иены.

Инвесторы ждут публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва, в ходе которого регулятор дал понять, что может повысить ставку в третий раз за год, хотя инфляция и остается ниже целевых 2 процентов.