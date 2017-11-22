Доллар дешевеет в ожидании протокола ФРС

Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot снизился сегодня до минимума с 20 октября на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и в ожидании публикации протокола предыдущего заседания Федрезерва.

Кроме того, инвесторы следят за развитием политического кризиса в Германии, где не удалось сформировать коалиционное правительство, и публикацией проекта бюджета и макропрогнозов в Великобритании.

Дж.Йеллен заявила накануне, что изменение денежно-кредитной политики имеет две стороны: слишком быстрое ужесточение может закрепить инфляцию ниже 2%, в то время как чересчур медленное повышение процентных ставок может привести к перегреву рынка труда.

По ее словам, есть признаки снижения инфляционных ожиданий, но "на самом деле я не думаю, что они упали слишком сильно". "Весьма опасно, если инфляция пойдет вниз и не достигнет со временем целевого уровня центробанка", - отметила Дж.Йеллен.

С другой стороны, полагает руководитель Федрезерва, "если мы слишком стремительно удалим стимулирующие меры, это, в самом неблагоприятном случае, может вызвать экономический спад", сообщило агентство Bloomberg.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,1%.

Евро к 15:42 поднялся до $1,1744 против $1,1738 на закрытие предыдущей сессии. Евро сегодня поднимался до $1,1769.

Стоимость единой европейской валюты снизилась к японской до 131,71 иены по сравнению со 131,99 иены днем ранее. Курс доллара опустился до 112,14 иены против 112,45 иены во вторник.