Доллар достиг многомесячных минимумов

Доллар в понедельник опустился до минимумов 16 месяцев к корзине основных валют, поскольку наводнение, вызванное ураганом “Харви”, парализовало четвертый по величине город США, спровоцировав опасения об ущербе для экономики.

В пятницу доллар резко снизился, так как глава ФРС Джанет Йеллен не коснулась монетарной политики в своем выступлении на симпозиуме в Джексон-Хоул. Инвесторы посчитали это свидетельством того, что Йеллен устраивают их ожидания относительно повышения ставки ФРС. Сейчас инвесторы ждут лишь одного повышения до конца 2018 года.

Евро тем временем вырос до пика двух с половиной лет вблизи $1,20 после подъема в конце прошлой недели, когда глава Европейского центробанка Марио Драги воздержался от упоминания укрепления единой европейской валюты во время своего выступления в Джексон-Хоул.

Индекс доллара к корзине основных валют к 15.42 МСК сбавил 0,3 процента до 92,447 после снижения до 92,372 - минимума с мая 2016 года.

“Рынки будут пристально следить за ущербом от урагана ”Харви“ и его воздействием на экономику США”, - говорится в клиентской записке аналитиков FXPro, которые отметили, что в 2005 году ураган “Катрина” вполовину сократил рост ВВП в следующем квартале.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,1932 после подъема до $1,19665 на азиатских торгах - максимума с января 2015 года.

Доллар удерживался на уровне 109,30 иены, отойдя от четырехмесячного минимума в 108,605, достигнутого 18 августа.

Фунт стерлингов прибавил 0,2 процента до $1,2913 после подъема до 13-дневного пика в $1,2946.